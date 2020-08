Duarte Siopa revela: “Sugeri o encontro do meu filho com os irmãos”

15 ago 2020 • 18:41

André Filipe Oliveira

Duarte Siopa está radiante com a estreia da nova temporada do programa ‘Separados Pela Vida’, da CMTV. O apresentador e diretor-adjunto de programas da estação abriu o coração e revelou que os reencontros que proporcionou no formato o ajudaram a incentivar Diogo, filho adotivo, de 29 anos, a procurar os irmãos., disse à ‘Vidas’.O apresentador lembrou, ainda, as dificuldades que enfrentou durante o processo de adoção.Um pai orgulhoso, Duarte tem marcado um momento especial da infância do filho.O ‘Separados Pela Vida’ tem ajudado várias pessoas a reencontrarem familiares com quem perderam o contacto. O público não fica indiferente às histórias emotivas e elogia a postura de Duarte Siopa. "As pessoa dizem que sou um anjo na Terra."