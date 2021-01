Duques de Bragança revelam pormenores da vida íntima

Os duques de Bragança aceitaram o convite de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz e visitaram o programa 'Dois às 10', da TVI.Uma visita surpreendente para os apresentadores que não esperavam que o casal se demonstrasse disponível para revelar pormenores da vida intima.Numa conversa intimista, os duques falaram sobre o casamento que os une há mais de 25 anos.O Duque teve de fazer o pedido de casamento duas vezes, porque Helena não aceitou de imediato., confusou a duquesa.Sobre o dia do casamento, D. Isabel revelou que sentiu algum nervosismo., revelou. Um gesto que simbolizou a quebra do protocolo real mas que a tranquilizou.Do casamento de 25 anos nasceram os três filhos Afonso, Maria Francisca e Dinis. Durante a emissão, os filhos surpreenderam os pais com mensagens de carinho e demonstraram a relação de grande proximidade. "A diferença é que temos um pai especial e uma mãe especial que nos educaram para servir Portugal", disse o filho Dinis.