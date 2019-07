Duques de Cambridge gastam 60 mil euros em retiro nas Caraíbas

01:30

Sónia Dias

Os duques de Cambridge escolheram a exclusiva e privada ilha de Mustique, nas Caraíbas, para duas semanas de férias na companhia dos filhos - George, de seis anos, Carlota, de quatro, e Louis, de um - e dos pais de Kate, Mike e Carole Middleton.Neste paraíso remoto, o casal real arrendou a Villa Antilles, uma das mais recentes propriedades da ilha, com cinco quartos e piscina infinita com vista para o mar, por cerca de 60 mil euros (30 mil por semana). As mordomias incluem regime de tudo incluído, com chef e empregados disponíveis 24 horas por dia.Os duques aproveitaram a estada neste paraíso para celebrar o 6º aniversário de George. Também a pensar no pequeno príncipe, a mobília luxuosa do seu quarto foi substituída por beliches e as paredes decoradas com baleias.Com uma extensão de apenas 5,7 km2, cerca de uma centena de residências e dois hotéis, Mustique é o destino favorito de personalidades como Paul McCartney, Mick Jagger, Bon Jovi e Tommy Hilfiger, que ali encontram paz e privacidade.