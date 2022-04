Duques de Cambridge mudam-se para Windsor

O príncipe William e Kate Middleton estão a pensar mudar-se para Windsor no verão. A notícia é avançada pelo jornal britânico ‘The Sun’. Segundo a publicação, o casal quer estar mais próximo da rainha Isabel II, que há uns meses deixou o Palácio de Buckingham e mudou-se definitivamente para o Castelo de Windsor.



Os duques de Cambridge, que vivem atualmente no Palácio de Kensington, ainda não terão escolhido a casa onde vão ficar, mas já descartaram a possibilidade de ficar no castelo principal. Uma das hipóteses é a propriedade Fort Belvedere, instalada nos terrenos de Windsor e muito próxima da residência da monarca. William e Kate já estarão, também, à procura de uma nova escola para os filhos - George, de 8 anos, Charlotte, de 6, e Louis, de 3.







Convidados polémicos

Depois de faltar à cerimónia de homenagem ao avô, duque de Edimburgo, Harry poderá marcar presença com Meghan no casamento de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, que se realiza sábado na Florida. Se isso acontecer, o povo britânico não perdoará o príncipe.



Novo escândalo

O filho preferido de Isabel II vê-se agora envolvido num escândalo milionário. André terá recebido 1,3 milhões de euros numa transação facilitada por um banqueiro turco, acusado de burla. Os dois conheceram-se supostamente através de um contrabandista de armas.