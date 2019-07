Duques de Sussex batizam hoje o filho Archie Cerimónia será na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, o local do casamento de Harry e Meghan.

06:00

A cerimónia de batismo de Archie Harrison, o filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, acontece este sábado. Será na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, o local do casamento dos duques de Sussex, que o bebé real vai receber o primeiro sacramento.



A festa será reservada à família e aos amigos mais próximos. A rainha Isabel II é a grande ausência da cerimónia. A monarca tinha já compromissos agendados. Archie vai usar a mesma peça de roupa que o primo Louis usou há um ano no seu batizado.

