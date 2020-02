Duques de Sussex esbanjam milhões no primeiro mês no Canadá

A viver como reis... É assim que são descritos os dias de Harry e Meghan desde que se mudaram para o Canadá, há cerca de um mês.O casal está a morar numa mansão alugada, com todos os luxos que não dispensa numa ilha em Vancouver, no Canadá, e não se tem poupado a nenhuma excentricidade, o que, de acordo com a revista ‘In Touch’, lhes está a trazer "graves problemas financeiros"."Só no primeiro mês, entre aumento de segurança, todo o processo de mudança e os gostos excêntricos de Meghan, eles tiveram gastos excessivos, perto dos seis milhões de euros. A diferença é que agora já não estão a receber a mensalidade da rainha e rapidamente vão ter de encontrar formas de se sustentarem", diz uma fonte, acrescentando que este já tem sido motivo de divergência entre o casal, que está a pensar comprar uma nova casa no Canadá, que está no mercado por 11 milhões de euros.Para sustentar o novo estilo de vida milionário no Canadá, os duques decidiram cortar despesas no Reino Unido e fecharam portas do gabinete que mantinham no Palácio de Buckingham. Com a decisão despediram 15 funcionários, alguns deles bastante leais, e que trabalhavam há anos com o filho mais novo da princesa Diana. "De um dia para o outro ficaram a saber que já não contavam com eles.Uma minoria vai manter-se a trabalhar no palácio para a rainha, mas a maioria ficou sem trabalho", diz uma fonte, acrescentando que esta decisão torna oficial o facto de Harry e Meghan não pretenderem manter qualquer ligação a Inglaterra. "A rainha está verdadeiramente triste com tudo isto", diz fonte.Prestes a completar 60 anos, o príncipe André vê-se envolvido num novo escândalo sexual. Depois de ter abandonado cargos públicos e deveres reais devido à sua ligação a Jeffrey Epstein, o filho da rainha Isabel II vê o seu nome novamente manchado publicamente.Desta vez, a figura central é o magnata da moda Peter Nygard, de 78 anos, acusado de drogar e de violar 10 mulheres, sendo a maioria menor, entre os 14 e 15 anos. De acordo com o jornal britânico ‘Daily Mail’, o príncipe André, a sua ex-mulher, Sarah Ferguson, e as filhas, Beatriz e Eugenie, estiveram hospedados na casa do canadiano nas Bahamas, residência onde aconteceram os crimes.No entanto, ao contrário do que aconteceu no caso de Epstein, nenhuma das vítimas acusa o príncipe André de violação. No final do ano passado, recorde-se Virginia Giuffre acusou Jeffrey Epstein de a ter oferecido sexualmente ao príncipe André.Harry deixou Inglaterra de costas voltadas com o irmão, William, que, de acordo com a imprensa britânica, não sabe como pôr fim a esta guerra e está destroçado. Os dois, recorde-se, afastaram-se na altura em que Harry anunciou o noivado com Meghan. William terá dito que o irmão estava a ir depressa demais, algo que este não gostou.Meghan e Harry mostram-se cada vez mais adaptados à vida nos Estados Unidos, onde têm aproveitado para privar com várias celebridades. Recentemente, o casal foi visto a jantar na companhia de Jennifer Lopez e do noivo desta, Alex Rodriguez. São também amigos de Ellen DeGeneres e Oprah Winfrey.