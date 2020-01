Duques de Sussex excluídos do aniversário de Kate Middleton

É um novo escândalo no seio da família real inglesa.Kate Middleton - que completa 38 anos na próxima quinta-feira - não terá convidado o cunhado Harry e a mulher Meghan Markle para a sua festa de aniversário, avança o jornal ‘The Daily Express’. Esta é a segunda vez que tal acontece, já que os duques de Sussex também ficaram de fora da celebração do ano passado.Os festejos da data de aniversário da mulher do príncipe William começaram no fim de semana e contaram com a presença de vários amigos íntimos da duquesa. Indiferentes à festa no Reino Unido, Harry e Meghan mantêm-se em Vancouver, no Canadá, para onde viajaram para celebrar a Consoada e o Réveillon.Esta nova polémica vem alimentar a guerra, cada vez mais acesa, entre os irmãos William e Harry e que terá começado pouco antes do casamento com Meghan.Os dois estão cada vez mais afastados.