Duques de Sussex 'fogem' para o Canadá

Casal quer sair de Inglaterra para evitar mais controvérsias no seio da casa real.

01:30

Rute Lourenço

As polémicas entrevistas dadas pelo pai e irmã de Meghan Markle, as críticas constantes à ex-atriz e a má relação desta com os cunhados Kate Middleton e William estão a deixar a duquesa cada vez mais desconfortável. Ao ponto de Meghan e o marido, Harry, estarem a ponderar deixar o Reino Unido para fugir às polémicas.

De acordo com a revista ‘US Weekly’, os duques de Sussex estão a equacionar mudar-se com o pequeno Archie para o Canadá. "Têm pensado cada vez mais a sério neste assunto. A Meghan já viveu em Toronto, quando gravava a série ‘Suits’, e está familiarizada com o país", revela uma fonte.

O Harry, recorde-se, mostrou-se recentemente indignado pelos "ataques constantes" à mulher e lembrou o caso da mãe, a princesa Diana, temendo que, no futuro, "a história se repita". O príncipe pediu respeito por Meghan.