Duques de Sussex pedem mediador para gerir conflito com a família real

Harry e Meghan requereram um mediador para gerir o conflito com a família real britânica.A solicitação, porém, não terá agradado nada ao rei Carlos III, a quem Meghan Markle já pediu uma audiência, certamente para falar de questões sensíveis decorrentes do afastamento do casal da coroa.Esta não é a primeira vez que os duques de Sussex, que já regressaram aos Estados Unidos, tentam resolvem os problemas que os afastaram de Inglaterra. Segundo um excerto do livro ‘The New Royals’, assinado pela jornalista Katie Nicholl, fonte próxima do filho mais novo de Carlos III contou que na passada primavera o príncipe também se reuniu com o pai, conversa que terá acontecido quando os duques viajaram para a Europa por motivo dos Invictus Games, que se realizaram em Haia, na Holanda.O encontro durou apenas 15 minutos, uma vez que o então príncipe de Gales tinha um compromisso oficial após o encontro. Além disso, os duques de Sussex terão chegado tarde à reunião. Carlos teve de esperar um quarto de hora pelo filho, o que poderá ter adensado ainda mais as tensões entre os dois.Nessa mesma ocasião, Harry terá sugerido recorrer a um mediador. A ideia também terá soado "ridícula" à agora rainha consorte Camilla, que defende ser melhor "resolverem-se os problemas dentro da família".Após o funeral de Isabel II, fonte do palácio de Buckingham revelou que Harry só soube da morte da avó quando aterrou na Escócia, através da imprensa on-line. O duque de Sussex, que viajou da Califórnia para a Escócia, não conseguiu despedir-se da rainha. Harry chegou ao Castelo de Balmoral horas depois da morte da monarca e ninguém da família real o avisou oficialmente.