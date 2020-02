Duques e Rainha encontram-se na despedida de Harry e Meghan

Está a aproximar-se a saída definitiva de Harry e Meghan da realeza britânica. Os duques de Sussex têm obrigações a cumprir até 31 de março, depois disso, são "livres", como tanto desejam.Depois do polémico anúncio, que ficou conhecido por ‘Megxit’, o casal não voltou a encontrar-se em público com a rainha Isabel II. Por isso, é com expectativa que os ingleses aguardam por esse momento. Será no próximo dia 9, num dos eventos mais importantes da realeza, as comemorações do Dia da Commonwealth, na Abadia de Westminster.Mas este será apenas um dos atos oficiais que terão, antes da partida definitiva para o Canadá, país que escolheram para iniciar uma nova vida, longe das pressões inerentes à realeza.No entanto, de acordo com o jornal ‘Daily Mail’, Harry e Meghan Markle estão interessados em aumentar o património imobiliário e querem também comprar uma propriedade em Malibu, na Califórnia, zona onde vive a mãe de Meghan, Doria Ragland. A mansão insere-se numa zona rodeada de natureza, com campo de ténis e piscina, no valor de 6,5 milhões de euros.Meghan e Harry decidiram, também, manter a sua residência em Inglaterra, a Frogmore Cottage, em Londres, para futuras visitas ao país.