Duquesa de Cadaval mostra animal de estimação e assusta os fãs

A escritora assustou muitos dos seus admiradores ao partilhar uma imagem de um dos seus animais de estimação, durante um momento de lazar.O porquinho-da-índia foi fotografado numa casa de bonecas e parece maior do que realmente é., legendou.Embora tivesse causado má impressão à primeira vista, o porquinho-da-índia acabou por arrancar elogios. "Tão querido" ou "adorável", escreveram alguns seguidores.Diana de Cadaval usa regularmente as redes sociais para mostrar os afazeres profissionais e momentos pessoais em família com os seus vários animais de estimação.