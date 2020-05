Duquesa de Sussex acumula meio milhão em joias

01:30

As extravagâncias de Meghan Markle provocaram um verdadeiro rombo nos cofres britânicos. Só em joias, a mulher do príncipe Harry acumula mais de meio milhão de euros (670 mil).



Algumas das peças foram presentes do filho do príncipe Carlos à mulher, outras pertenciam à Coroa e foram oferecidas à ex-atriz ao longo dos últimos dois anos. Um dos muitos luxos que geraram críticas por parte dos contribuintes britânicos.

Norman Baker, ex-ministro do governo inglês, detalhou os gastos dos duques de Sussex ao ‘Daily Mail’ e acusou-os de esbanjar em excesso. Na verdade, o casal usufruiu de mais de 49 milhões de euros, em contratações e despedimentos de empregados, organização do casamento, casa e seguranças.