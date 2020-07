Dwayne Johnson é o rei do Instagram

Oitocentos e noventa e nove mil euros. Quase um milhão, portanto. É este o valor que, em média, cai no bolso de Dwayne Johnson de cada vez que o ator faz uma publicação patrocinada na sua página oficial do Instagram.‘The Rock’, como é conhecido no cinema, é assim a figura pública que mais fatura na rede social, segundo análise da empresa de marketing digital Hopper HQ.Com 180 milhões de seguidores, Dwayne destrona a empresária Kylie Jenner, que surge agora em 2º lugar no ranking com 181 milhões de seguidores e 873 mil euros por publicação.O terceiro lugar é, por seu turno, ocupado por Cristiano Ronaldo que fatura qualquer coisa como 787 mil euros por partilha.Ainda assim, o jogador português, que é um dos três desportistas a aparecer nos primeiros vinte lugares da lista (os outros são Neymar em 10º e Messi em 11º) ganha a todos no que toca a número de seguidores, com mais de 224 milhões, muito a cima do próprio Dwayne Johnson.No top 10 dos mais ricos do Instagram surgem ainda Kim Kardashian (4º), Ariana Grande (5º), Selena Gomez (6º), Beyonce Knowles (7º), Justin Bieber (8º) e Taylor Swift (9º).