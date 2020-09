Dwayne Jonhson e a família infetados com coronavírus: "Foi um pontapé no estômago"

minha família inteira e foi um pontapé no estômago", desabafou.





Graças a Deus, estamos saudáveis", disse ainda, tranquilizando os fãs.



Aos 48 anos, o ator Dwayne Jonhson, mais conhecido por 'The Rock', revelou que esteve infetado com o novo coronavírus assim como as filhas, Jasmine, de quatro anos, e Tiana, de dois.A estrela da saga 'Velocidade Furiosa' partilhou um vídeo nas redes sociais onde conta aos milhões de seguidores a situação.

"Alguns dos meus melhores amigos perderam os pais devido a este vírus que é incrivelmente implacável. Somos abençoados, estamos bem", disse ainda.



O ator aproveitou ainda para alertar à consciência das pessoas para se protegerem do vírus e não desvalorizarem a doença, apelando para tomarem todos os cuidados e cumprirem com as normas de segurança recomendadas.

O ex-lutador é pai de três filhas: Simone, de 18 anos, fruto do casamento anterior com a ex-mulher Dany Garcia, Jasmine e Tiana, que são fruto da relação com a mulher, Lauren.





