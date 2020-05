D'zrt emocionam-se ao recordar Angélico nove anos após a sua morte

Apesar dos anos passarem, os fãs não esquecem os momentos da banda e também recordam com saudade a união do grupo que marcou uma geração.



".Apesar dos anos passarem, os fãs não esquecem os momentos da banda e também recordam com saudade a união do grupo que marcou uma geração.Recorde-se que Angélico Vieira morreu em junho de 2011 após um acidente de viação grave.

Angélico Vieira regressou aos ecrãs da TVI com a novela 'Espírito Indomável'. Motivados por essa memória, Cifrão, Edmundo e Paulo Vitém recordaram o amigo de longa data, que morreu em junho de 2011, com várias publicações nas redes sociais.Cifrão e Edmundo recordaram os tempos de "ouro" da banda D'zrt que surgiu na série 'Morangos com Açucar', na TVI, e que se tornou um verdadeiro sucesso.Já Paulo Vintém que partilhou uma fotografia do grupo deixou um desabafo: "