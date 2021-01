"É inexplicável a dor que sinto": Mãe de Sara Carreira fala pela primeira vez da morte da filha

Fernanda Antunes é uma mãe com o coração desfeito. Mais de um mês após a morte da filha mais nova, aos 21 anos, num trágico acidente na A1, a ex-companheira de Tony Carreira quebrou o silêncio sobre a partida prematura da sua "menina-mulher". Através de um longo desabafo, agradeceu aos fãs as demonstração de afeto e falou sobre a dor que lhe vai na alma."A Sara é um ser especial , único e que sempre deixou em qualquer sítio por onde tenha passado um sorriso e um carinho especial. Sempre foi a minha melhor amiga e companheira. É inexplicável a dor que sinto neste momento", começou por escrever, acrescentando que fica comovida com as homenagens feitas à filha. "Por todo o lado vejo homenagens à Sara e quero sentir sempre este carinho eterno por ela. Ela é de facto um ser iluminado , único e muito especial e conto com a força dela para conseguir de alguma forma seguir em frente. Gostaria que todas as mães tivessem a sorte que sempre tive. Passámos momentos inexplicáveis, e ela lembrava-me todos os dias que me amava e que éramos companheiras de vida."Emocionada, Fernanda pediu aos fãs para perpetuarem as homenagens a Sara. "Amei e amarei sempre a minha filha. Espero que nunca se esqueçam desta menina-mulher que iluminou a minha vida."Recentemente, David Carreira mostrou a sua preocupação pela mãe nas redes sociais. "Mãe, és um exemplo de força e de amor, amo-te e estarei sempre ao teu lado", escreveu. Tanto David como o irmão têm feito de tudo para estar sempre ao lado da mãe, não a deixando sozinha. Para se sentir mais próxima da filha, Fernanda tem visitado com regularidade o jazigo onde Sara está sepultada no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.Mickael Carreira admite os momentos dolorosos que vive e afirma que a música tem sido um escape. "Nos últimos tempos, a minha família e o estúdio têm sido o meu refúgio. Fui vendo as vossas mensagens de carinho. Fica aqui o meu muito obrigado por tudo ea promessa de vos trazer canções bonitas em breve", escreveu.