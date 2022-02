“É o meu tão esperado regresso aos palcos”: João Baião tem novo projeto para 2022 Apresentador vai ficar sem um único dia de folga com a estreia da peça ‘Monólogos da Vacina’, mas está entusiasmado.

João Baião

08 fev 2022 • 01:30

Carolina Marques Dias

João Baião está imparável e já tem um novo projeto para 2022: a peça ‘Monólogos da Vacina’, com estreia marcada para 25 de março, no Teatro Avenida, em Castelo Branco. “Este é o meu tão esperado regresso ao palcos de todo o País! Numa superprodução pensada para abraçar o público que diariamente me acompanha”, revelou o apresentador da SIC ao CM, sem esconder o entusiasmo, mesmo que isso implique ficar sem folgas, já que está de segunda a sexta-feira com ‘Casa Feliz’, aos domingos com o ‘Domingão’ (ambos da SIC), e agora terá os sábados ocupados com a digressão da peça.



“Acompanhado de um maravilhoso elenco de atores e bailarinos estamos a preparar um espetáculo para divertir o público durante uma hora e meia aproximadamente. Prometemos um musical cheio de energia, humor, dança e muito boa-disposição!”, revelou ainda. Artista terá ao seu lado Cristina Oliveira, Susana Cacela, Mané Ribeiro e Telmo Miranda.

Mais sobre