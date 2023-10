É oficial! Cristina Ferreira vai substituir Maria Botelho Moniz nas manhãs da TVI

A apresentadora junta-se a Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10'

03 out 2023 • 15:46

Na passada semana, o 'Correio da Manhã' avançou a notícia de que Cristina Ferreira seria a substituta de Maria Botelho Moniz, nas manhãs da TVI, estando assim ao lado de Cláudio Ramos na condução do programa 'Dois às 10', enquanto esta estiver a cumprir a licença de maternidade.Agora a informação é oficial, tendo sido confirmada pela diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, esta terça-feira, dia 3 de outubro, no programa das manhãs da TVI., disse Maria Botelho Moniz, entre risos., começou por dizer Cristina Ferreira confirmando de seguida que será a substituta da colega de Cláudio Ramos que deverá ser mãe no final de outubro., esclareceu Cristina Ferreira que irá apresentar o 'Big Brother' ao mesmo tempo.