É oficial: Margarida Corceiro e João Félix separados A atriz partilhou no Instagram uma mensagem a confirmar a separação

03 jun 2023 • 22:59

Sónia Dias

Confirma-se. Margarida Corceiro, de 20 anos, e João Félix, de 23, estão separados. A confirmação foi dada pela própria atriz, este sábado à noite, no Instagram.



"Eu e o João partilhámos conquistas durante alguns anos, numa fase de mudança, crescimento e aprendizagem. Não estando juntos como um casal há algum tempo, tenho a sorte de fazer parte da vida dele. Agradecemos todas as mensagens de quem realmente se preocupa connosco. Estamos bem, felizes e amigos como sempre fomos", pode ler-se na publicação partilhada nas 'stories' da rede social.



Recorde-se que Margarida Corceiro e o jogador estavam juntos desde 2019, apesar da relação ter sofrido muitos altos e baixos. Recentemente, a atriz foi fotografada no Mónaco na companhia do piloto britânico de Fórmula 1 Lando Norris, que namorou com a modelo Luisinha Oliveira.

