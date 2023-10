“É pura maldade e xenofobia”: Mulher de Mickael Carreira lamenta ataques constantes ao sotaque Antiga apresentadora é luso-brasileira.

Mickael Carreira e Laura Figueiredo

Depois de ter sido duramente criticada por ter sotaque brasileiro, Laura Figueiredo reagiu nas redes sociais. A mulher de Mickael Carreira, que tem nacionalidade luso-brasileira, lamenta os ataques e fala mesmo em xenofobia. "Perceber que até em televisão está ok indagarem sobre o porquê do meu sotaque quando sabem perfeitamente que eu nasci no Brasil, que moro em Portugal, mas que em casa esse é o meu sotaque, porque isso já foi explicado, já o fiz, é pura maldade, é xenofobia", disse Laura, lamentando os ataques constantes de que é alvo.



A ex-apresentadora é mãe de Beatriz, de seis anos, e Gabriel, de três meses, fruto da relação com Mickael.