“É um orgulho ser teu pai”: Tony Carreira assinala aniversário do filho Mickael

01:30

André Filipe Oliveira

A família Carreira voltou a unir forças para celebrar a vida. Desta vez, o protagonista foi o cantor Mickael Carreira que completou, no último sábado, 35 anos. A data foi assinalado por vários membros do clã, mas houve uma mensagem em particular que emocionou os admiradores: a de Tony. "Para sempre juntos, em todos os momentos. É um orgulho ser teu pai. Parabéns, filho", escreveu o artista.O irmão, David Carreira, também deixou palavras de ternura em público. "Parabéns Mickael. Je t’aime ("Amo-te", em português)". Laura Figueiredo, mulher do filho mais velho de Tony Carreira, assinalou a data especial com uma partilha apaixonada nas redes sociais: "Parabéns amor".A data especial coincidiu com o quarto mês após a morte de Sara Carreira. A jovem perdeu a vida a 5 de dezembro na sequência de um acidente de viação na A1. Estava acompanhada pelo namorado Ivo Lucas. Desde a tragédia que abalou a família, que Tony se tem resguardado ao máximo. Apenas David e Mickael retomaram as rotinais profissionais.