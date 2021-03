"É um pesadelo e uma injustiça": Ana Moura quebra silêncio sobre a morte do irmão

01:30

Rute Lourenço

Ana Moura atravessa os momentos mais delicados da sua vida com a morte do irmão, Bruno Moura Pereira, aos 43 anos, vítima de um acidente de moto, no passado sábado, perto de Coruche, Santarém. Ontem, foi com enorme pesar que a conhecida fadista quebrou o silêncio para agradecer aos fãs o amor que tem recebido desde que a triste notícia foi tornada pública. "Muito obrigada por todas as mensagens de força e carinho. Isto é um pesadelo e uma injustiça muito grande e não temos conseguido agradecer convenientemente. Um beijinho meu e dos meus pais", escreveu no Instagram, partilhando uma fotografia do irmão, de quem era muito chegada.Bruno Moura Pereira, que vivia entre Lisboa e Santarém, terá perdido o controlo da moto KTM em que seguia e esta despistou-se numa curva, na estrada da Lamarosa, no concelho de Coruche, conhecida por ser perigosa e propícia a acidentes. Com o irmão de Ana Moura seguia a namorada, de 49 anos, que sofreu ferimentos e foi transportada para o Hospital de Santarém. No dia seguinte, acabou por ser transferida para uma unidade de saúde em Lisboa, onde permanece livre de perigo.Num momento dramático, a fadista concentra-se agora no apoio aos pais, de quem sempre foi muito próxima, e da sobrinha adolescente. Ainda sem filhos, a cantora, de 41 anos, sempre revelou o enorme carinho que sentia pela jovem, que é agora uma das suas principais prioridades.Na altura em que soube da trágica notícia da morte do irmão, recorde-se, Ana Moura encontrava-se a promover, nas redes sociais, o seu mais recente teledisco, ‘Vinte Vinte (Pranto)’, passado num enterro e que pretende homenagear as vítimas da Covid-19.