“É um programa divertido e elegante”: Goucha elogia o ‘Noite das Estrelas’

Nas redes sociais, Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira têm por hábito divertir os seguidores. Desta vez, durante o fim de semana na sua casa em Monforte, no Alentejo, o apresentador da TVI elogiou a prestação do marido na ‘Noite das Estrelas’, da CMTV, num vídeo partilhado nas redes sociais."Aliás, nós só comentamos notícias dos famosos, muito elegantemente como o senhor sabe, é ou não é?", questionou Rui Oliveira, que puxou o assunto. "Eu só vejo no dia seguinte, para ver se estás bem… Confirmo, é um programa sobretudo divertido, e elegante sim…", referiu Manuel Luís Goucha, que já tinha elogiado a prestação do companheiro aquando da estreia do formato, a 10 de abril, ao lado de Maya."Eu só vejo para verificar os teus progressos, e posso dizer-te que estás bem", referiu ainda o apresentador da TVI, elogiando a prestação do companheiro.