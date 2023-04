Éder descansa em família depois da polémica com a antiga mental coach Jogador esteve num resort de nas Caraíbas com a companheira Sanne Lopes e os dois filhos.

Depois da polémica com a antiga mental coach, Susana Torres, e de algumas trocas de acusações, Éder Lopes, o herói português do Europeu de 2016, rumou às Caraíbas para uns dias de descanso com a família num resort de luxo. Nas fotos partilhadas pela companheira Sanne Lopes, pode ver-se o jogador português de 35 anos em momentos de descontração com os filhos Kaï, de quatro anos, e Rio, de dois.



Recorde-se que, depois de ter sido acusado de ingratidão por Susana Torres, Éder Lopes emitiu um comunicado a cortar de vez com a sua ex-mental coach, acusando-a de mentir e de ter perdido o seu respeito. “Já não tínhamos os mesmos objetivos... ela queria que eu viesse a Portugal para promover o seu trabalho... sem receber um cêntimo em troca”, revelou o jogador.







