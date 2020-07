Éder Lopes radiante com a chegada do segundo filho

Uma nova alegria! Éder Lopes e a mulher Sanne Ladera estão a viver um momento de pura emoção com a chegada do segundo bebé, Rio. O menino nasceu a 5 de junho com cerca de quatro quilos e 55 centímetros de comprimento.A imagem do recém-nascido foi partilhada pelos pais através das redes sociais e encantou os admiradores., legendou o casal, horas depois de receber o filho nos braços.A primeira semana do menino em casa tem sido repleta de alegria e muito amor. O irmão mais velho, Kai, de um ano, está sempre atento aos seus passos e quer estar sempre por perto.O homem, que impulsionou a história do futebol nacional ao marcar o golo de vitória de consagrou Portugal como campeão europeu no Euro 2016, construiu a sua família, como tanto desejava. Vive na cidade de Moscovo, na Rússia, onde está ao serviço do Lokomotiv.A mulher e os dois filhos são o seu principal pilar.