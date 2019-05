Éder passa férias com a mulher na Sardenha

Eder Lopes – que será sempre lembrado como o herói nacional do Euro 2016, ao marcar o golo que deu o título a Portugal – vive agora dias bem menos agitados.A jogar nos russos do Lokomotiv Moscovo, o português aproveita as férias ao máximo e embarcou para uns dias de sonho na companhia da mulher, a belga Sanne Ladera. Com o casal seguiu também viagem o colega de equipa de Eder, Manuel Fernandes e a mulher deste, Mikaela Pinto.O destino escolhido pelos quatro foi a Sardenha, em Itália, e os passeios de iate têm sido uma constante, com as mulheres dos craques a exibirem a excelente forma física nas imagens sensuais que partilham nas redes sociais."Comida, amigos e festas ao pôr do sol. É aquela altura do ano. Férias!", escreveu a modelo Sanne, entusiasmada com os dias de sol ao lado do marido e amigos.Depois de ter passado os últimos meses no frio rigoroso de Moscovo, Eder não esconde que já sentia falta de umas férias no calor, que estão a ser desfrutadas ao máximo.