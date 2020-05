Edmar ataca Pedro Soá: "É um homem nojento"

A carregar o vídeo ...

Pedro Soá perde a cabeça e mostra-se agressivo

Edmar, que foi o primeiro expulso da nova edição do 'Big Brother', decidiu reagir ao comportamento violento do ex-colega, Pedro Soá., escreveu nas redes sociais, sem terminar a frase e acrescentando a esta reação vários 'emojis' que mostram a revolta do ex-participante do reality-show da TVI., comentou Edmar sobre a atitude de Pedro Soá para com a concorrente Teresa,, diz ainda Edmar, ao partilhar o vídeo do momento da agressão verbal entre Pedro e Teresa.Edmar mostrou-se satisfeito pelo castigo de Pedro Soá, que acabou por abandonar o programa.Além da expulsão do concorrente, Teresa foi também castigada pela produção do formato, mas por outros motivos.A concorrente quebrou as regras ao falar para o exterior para responder ao marido, que foi até à casa mais vigiada do país pedir-lhe para sair do desafio.Recorde-se que Edmar esteve envolvido na primeira grande polémica da nova edição do 'Big Brother', que acabou por ser salvo pelos espectadores.