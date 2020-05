Edmar conta que foi Goucha que o ajudou a assumir a homossexualidade

"Estou comovidissímo por saber essa história", acabou por dizer Manuel Luís Goucha, impressionado.





Edmar, o concorrente expulso do 'Big Brother', TVI, esteve esta segunda-feira à conversa com Manuel Luís Goucha e deixou o apresentador emocionado e sem palavra ao contar-se que foi graças a si que teve coragem de assumir-se como homossexual.", disse-lhe o jovem, que foi vítima de um comentário homofóbico dentro da 'casa'. "", começou por revelar. "Homossexual", avançou Goucha.", desabafou o ex-concorrente do 'reality show'.Edmar explicou que até aquele momento nunca tinha falado com a mãe sobre o assunto. "".Entretanto, Edmar também desabafou sobre a polémica que marcou a sua passagem pelo programa, ao ser vítima de comentários negativos por parte do colega Hélder.