Edmar do 'Big Brother' confessa: "Eu acho que já tive coronavírus"

Foi em conversa com a colega Soraia, enquanto os dois falavam sobre a pandemia que está a afetar o mundo que o concorrente de Mirandela acabou por lhe contar que quando esteve em Londres apanhou uma gripe forte, que pensa que se pode ter-se tratado de Covid-19.



Durante a emissão do 'Big Brother', Edmar revelou que pensa já ter contraído o novo coronavírus.Foi em conversa com a colega Soraia, enquanto os dois falavam sobre a pandemia que está a afetar o mundo que o concorrente de Mirandela acabou por lhe contar que quando esteve em Londres apanhou uma gripe forte, que pensa que se pode ter-se tratado de Covid-19.

A carregar o vídeo ...

Edmar confessa que acha que já deve ter tido coronavírus

, começou por partilhar Edmar., desabafou., acabou por atirar o jovem de Mirandela, desvalorizando o assunto, por já se encontrar bem de saúde., comentou Soraia, que acabou por confessar que também esteve doente na altura que começou a propagação do vírus, ponderando se também já esteve infetada com a doença.Certo é que os concorrentes da nova edição do programa da TVI foram submetidos a testes ao coronavírus e permaneceram em quarentena já depois de serem apresentados no pequeno ecrã, até estarem todos juntos na casa mais vigiada do país.