Eduardo Beauté encontrado morto em casa

01:30

Sónia Dias

Eduardo Beauté foi encontrado morto em sua casa, em Lisboa, este sábado à tarde. O cabeleireiro tinha 52 anos e as causas da morte ainda estão por apurar.sabe que o alerta foi dado ao princípio da tarde, por dois espanhóis e uma espanhola que ligaram para o 112 e que estariam, supostamente, na residência do cabeleireiro. Este foi encontrado já sem vida, deitado na cama, em tronco nu, e apresentava uma coloração negra no pescoço e no rosto.Na altura, os filhos de Beauté - Bernardo, de 8 anos, Lurdes, de 7, e Edu, de 4, que adotou com o ex-marido, Luís Borges - não estavam em casa. Mais tarde, a notícia foi confirmada pelo modelo nas redes sociais: "É com profunda tristeza que partilho convosco que partiu hoje o pai dos meus filhos. Neste momento de dor, peço que recordem o Eduardo com carinho e respeitem o momento difícil."Lili Caneças foi uma das pessoas que reagiram à notícia, dizendo tratar-se de "uma morte anunciada", já que o cabeleireiro atravessava uma depressão, o que leva a suspeitar de suicídio.