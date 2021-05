Eduardo e Joana Madeira rendidos ao amor das filhas

08 mai 2021 • 17:06

Foi no passado dia 27 de abril que Eduardo e Joana Madeira deram as boas-vindas à segunda filha em comum, Carolina. Desde o primeiro momento que o humorista se mostrou um pai babado e pouco tempo após o nascimento partilhou uma fotografia da companheira com a bebé, afirmando tratar-se deMais tarde, já em casa, Joana Madeira mostrou como foi o primeiro encontro de Leonor, de sete anos, a filha mais velha, com a bebé., escreveu, na legenda da imagem que derreteu os seguidores.Eduardo Madeira vive também uma fase feliz no plano profissional. O humorista é um dos rostos do programa de final de tarde da TVI, ‘Cristina ComVida’, no qual interpreta personagens divertidas, recebendo elogios do público pelo seu desempenho.