Eduardo Madeira oferece ajuda para combater Covid-19: "Metam-me a conduzir ambulâncias"

enfrentou a Covid-19 em dezembro passado,

Hospitais de Campanha e forças armadas a auxiliar já", reforçou num segundo.



Criar um voluntariado especial para quem quiser ajudar. Eu quero. Metam-me a lavar corredores, conduzir ambulâncias, a fazer o que for preciso".



Embora o Governo tenho decretado o confinamento domicilário, o ator revelou-se contra. "Antes [ajudar] que ficar aqui a teclar parvoíces, chuchar Netflix e a coçar os tintins. Fartinho desta mer**".



Recorde-se, Eduardo Madeira prepara-se para ser pai pela terceira vez. Está à espera do segundo bebé, fruto do casamento com a atriz Joana Machado Madeira. Tem dois filhos, Rodrigo, de uma antiga relação, e Leonor, da atual.



"Conclusões da crise" foi o título dado à publicação com algumas visões do humorista para ajudar a travar o aumento de novos casos por coronavírus no País.