Eduardo Madeira recupera da Covid-19 e faz reflexão sobre amizades: “Conheci gratidão e ingratidão”

04 jan 2021 • 12:43

Foi através das redes sociais, este domingo, que Eduardo Madeira revelou que está curado da Covid-19. "Amanhã se tudo correr bem, terei alta do SNS através do e-mail. Foram 10 dias assintomático. Sou forte psicologicamente, mas confesso que fiquei preocupado. Mais pelos outros do que por mim. Mas estamos bem, o pior já passou", disse.

Porém, foi graças ao seu estado de saúde que o humorista percebeu quem são os seus verdadeiros amigos. "De realçar: amigos verdadeiros. Percebes que os tens nestas alturas. E percebes que há outros que nem por isso. Aliás, todo o meu ano foi a perceber quem segue e quem fica. Uns que surpreendem pela positiva e outros que pela negativa. Conheci gratidão e ingratidão na mesma medida. Foi muito revelador".

"Foram várias as mensagens e vários os telefonemas de genuína amizade. Vários. Obrigada a todos", acrescentou.

"Começo o ano revelado e cheio de força", rematou.