Eduardo Madeira revoltado com reportagem da TVI: "Alguém deve pedir perdão"

Eduardo Madeira e Joana Madeira divertem-se com a filha na quarentena

Uma das reportagens da TVI sobre o novo coronavírus, exibida na passada segunda-feira, está a ser alvo de duras críticas nas redes sociais.Eduardo Madeira não resistiu a também reagir e mostrar a indignação. Tudo porque num dos rodapés durante a emissão aparece a seguinte frase:, lê-se, uma imagem que o humorista fez questão de partilhar nas redes sociais, onde confessou a revolta., começou por escrever., atirou, terminando sem poupar as críticas à reportagem que passou esta imagem do que está a acontecer no norto do nosso país:A publicação depressa contou com várias mensagens de seguidores que apoiaram a reação de Eduardo Madeira e as palavras onde manifestou a sua posição.Eduardo Madeira tem cumprido a quarentena na companhia da mulher, Joana Madeira, e da filha que têm em comum, Leonor. O casal tem partilhado vários momentos divertidos em família em casa.