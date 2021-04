Eduardo Madeira sobre Cristina Ferreira: "Tem sido um massacre"

Não podia ser mais positivo. Acho que em termos de audiência foi excelente, porque o horário era à partida muito complicado. Está a fazer uma média de 800 mil espectadores e está a crescer sempre ao longo da semana. Quanto a mim, não podia ser melhor. Experimentei alguns bonecos que eram novos e a gente nunca sabe quando é que as coisas resultam.Acho que a Adelaide foi certeira. As frases que a Adelaide diz não são mais do que algumas daquelas que as pessoas dizem, que não gostam da TVI, que é tudo gritaria. As pessoas identificam-se e tenho muitas pessoas que me dizem: ‘O boneco está perfeito’. Já tive as pessoas a dizerem-me que já disseram aquilo num determinado momento. O programa é muito leve e bem-disposto e traz alegria. É esse o nosso principal objetivo.Eu proponho as personagens. A Cristina normalmente diz-me que gostava de personagem A e B e eu vou para casa pensar e depois proponho coisas que não têm nada a ver com o que ela me pediu. Começo a explicar as frases da personagem e ela solta aquela gargalhada e fica comprado. Tem sido um trabalho de equipa.Todos nós já estamos um bocadinho calejados. Quem é figura pública já está habituado a ‘levar’. Já sabemos que faz parte. A Cristina está numa fase em que tem sido um massacre. A consciência da malta em geral é: ‘Bora lá, vamos lá trabalhar e tentar não ir abaixo’. É a melhor maneira de enfrentar, embora às vezes seja difícil.Tenho um contrato para trabalhar só com a TVI. Mais para a frente, também na TVI, acho que vou ter espaço para fazer outras coisas além do ‘Cristina ComVida’.Na realidade eu já estava a trabalhar uma ideia com o José Fragoso [diretor da RTP 1] e depois veio este convite e baralhou um bocado as coisas. Tive de pensar. Coloquei em cima da mesa: ‘Ou mudo agora ou ficarei a fazer isto para sempre’. Às vezes não podemos estar acomodados porque, se calhar, daqui a uns anos dava por mim a pensar: ‘Ah não fui e tal’. Atirei-me para fora de pé, mas sei nadar.A minha relação com o José Fragoso não é só de trabalho, mas também de amizade. Agora, durante uns tempos, vou estar na TVI. Depois logo se vê.Está quase. Mais 15 dias, mais coisa, menos coisa. Estou preparado. Não me sinto pressionado. Sinto-me preparado.Estamos a organizarmo-nos para que não seja um constrangimento. A Joana abdicou agora um bocadinho da carreira dela e tem feito trabalhos como influenciadora. Vai ajudar mais nesta fase para que eu possa estar mais disponível para este desafio.