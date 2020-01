“Ela foge quando as coisas correm mal”: Amigo de Meghan Markle sobre afastamento da realeza

"Ou é à maneira dela, ou não é". É desta forma que os antigos amigos de Meghan Markle a descrevem e se mostram pouco surpreendidos com a decisão de a ex-atriz e Harry se afastarem da realeza.Segundo várias pessoas chegadas a Meghan, era previsível que a duquesa "saltasse fora", depois de nada ter corrido como inicialmente sonhou."Ela foge, voa, quando as coisas ficam feias. Sempre foi assim na vida dela", diz um amigo, acrescentando que acredita que a decisão de se afastarem da família real foi tomada, em primeira instância por Meghan, e que o texto do comunicado até pode ter sido escrito por ela.Segundo várias fontes, a duquesa há muito que estava "saturada" por ter de cumprir o protocolo real e, passados os primeiros tempos de glamour, desejava "livrar-se das pressões" reais. "Agora, ela vai estabelecer as próprias regras. É perfeito para ela. Há muitos meses que queria isto e o planeava".Depois do anúncio, a popularidade de Meghan Markle e Harry caiu a pique no Reino Unido, com os súbditos britânicos a mostrarem-se desiludidos com a decisão do casal.De acordo com a biógrafa real Angela Levin, era expectável que Harry se apaixonasse por uma mulher como Meghan Markle. Angela destaca que terão sido as semelhanças da atriz com a sua própria mãe, Diana, que o encorajaram a seguir em frente e a achar que estaria na presença da mulher certa."Acho que a minha mãe estaria para lá de feliz e muito entusiasmada por mim", disse o príncipe em entrevista, quando questionado sobre o que a princesa Diana acharia de Meghan.Na altura, a atriz também revelou que tinha uma admiração profunda por Lady Di quando era jovem, o que aumentou a conexão entre os dois. "Ele sempre quis uma mulher sexy e independente, como Diana", disse a biógrafa real.O príncipe William e a Rainha Isabel II alertaram Harry, no início da relação com Meghan, para este levar as coisas com calma e conhecer um pouco melhor a atriz antes de tornar as coisas mais sérias.Apaixonado, o príncipe não deu ouvidos aos conselhos e pediu a companheira em casamento.