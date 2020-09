Elas dão lição de charme depois dos 50 anos

01:30

Miguel Azevedo

Não parece mas já lá vão quase trinta anos desde que Sharon Stone protagonizou umas das mais famosas cenas do cinema com um simples cruzar e descruzar de pernas no filme ‘Instinto Fatal’, transformando-se num dos maiores sex symbol da sétima arte. Hoje, tem 62 anos, mas nem por isso menos argumentos para trocar os olhos a qualquer um. Ela é, de resto, um dos melhores exemplos de como o tempo não tem de ser carrasco da beleza. Mas não é a única.Naomi Campbell (50 anos), Salma Hayek (54), Jennifer Lopez (51), Halle Berry (54) ou Monica Bellucci (55) são a prova viva de como envelhecer sem perder a sensualidade depois dos 50 anos, ou de como a velha piada de "trocar uma de 50 por duas de 25" pode não ser um bom negócio.Às vezes, até parece mentira, ou como dizia o escritor brasileiro Luis Fernando Veríssimo "só acredito no que posso tocar. Não acredito, por exemplo, em Luiza Brunet" (hoje com 58)."Não faço dietas mas não como fritos, doces ou refrigerantes". A estilista Fátima Lopes não tem grandes truques de beleza, mas a verdade é que chega aos 55 anos numa forma física invejável e que lhe valeu inclusivamente, já este ano, o título de Sexy Artes, no passatempo de verão do. Também a ‘outra’ Fátima Lopes, a apresentadora, exibe aos 51 anos um corpo de fazer inveja, tal como Cláudia Jacques, que já soma 55 anos.