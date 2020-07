"Ele é gay": José Castelo Branco sobre Daniel Guerreiro do 'Big Brother'

José Castelo Branco mostra-se atento ao 'Big Brother' e decidiu comentar a sexualidade de Daniel Guerreiro.O socialite não tem dúvidas de que o hipnoterapeuta é homossexual.

"Daniel Guerreiro é GAY! Nota-se de longe. A Soraia é parva!", disse o marido de Betty Grafstein através das redes sociais, surpreendendo os seguidores.



O conde não deixou dúvidas de que não acredita numa relação entre Daniel e Soraia, que se continua a mostrar interessada no colega, mesmo após este lhe ter explicado que não se quer envolver dentro da casa.

No entanto, Soraia insiste em conquistar o coração do jovem, que, apesar de não querer uma relação, se mantém próximo dela.



Fanny Rodrigues, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' manifestou a sua opinião em relação a um possível romance entre os dois, garantindo que Daniel lhe faz lembrar João Mota, com quem também viveu uma relação polémica dentro do programa em que participou.

Soraia e Daniel Guerreiro estão nomeados e em risco de serem expulsos da casa mais vigiada do país já no próximo domingo, tal como Jessica e Noélia.





A carregar o vídeo ...

Daniel Guerreiro esclarece Soraia sobre relação entre os dois no 'Big Brother'