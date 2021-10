"Ele fez um movimento": Primo de Rogério Samora diz que ator reagiu a despedida

Rogério Samora e o primo

Foto: Direitos Reservados

Rogério Samora completou 62 anos, na quinta-feira, e passou a noite de aniversário "cinco estrelas", contou Carlos Samora, primo do ator, ao CM. O familiar revelou, ainda, que na Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Associação de Socorros da Freguesia da Encarnação, em Mafra, onde o ator está internado, "fizeram uma surpresa" ao artista.Embora Rogério Samora continue em coma vegetativo, Carlos Samora revela que numa das vezes em que foi visitar o primo à clínica este reagiu. "Depois de ter estado cerca de 30 minutos a falar com ele, despedi-me e ele fez um movimento. A auxiliar que estava presente até disse: ‘Será que ele queria comunicar?’", revelou, reforçando que no início do internamento Rogério Samora tinha "deixado cair uma lágrima", mas um enfermeiro disse que podia ter sido um espasmo.Segundo a revista ‘TV 7 Dias’, Rogério Samora foi "há duas ou três semanas" ao Hospital Amadora-Sintra devido a uma pneumonia, mas que foi "estabilizado a antibióticos e regressou" à Unidade de Cuidados Continuados. Ao Correio da Manhã, Carlos Samora nega que o primo tenha tido pneumonia. Uma fonte hospitalar do Amadora-Sintra confirmou que o ator teve "um curto internamento no começo do mês de outubro", mas não quis adiantar pormenores sobre o que o levou ao hospital.