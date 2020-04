“Ele mudou. Antes tratava-me mal”: Alexandra Lencastre sobre casamento com Virgílio Castelo

Alexandra Lencastre assume que já desistiu do amor, no entanto, está a dar que falar devido a uma paixão antiga. É que a atriz de 54 anos foi surpreendida com uma mensagem de um ex-marido, o ator Virgílio Castelo, durante o programa ‘Júlia’, da SIC, onde estava a ser entrevistada, e acabou por fazer uma confissão polémica. Depois de ouvir que o ator a considera "uma mulher muito especial e uma atriz única" atirou: "Ele mudou tanto... antes tratava-me tão mal".Perante a surpresa de Júlia Pinheiro com a sua afirmação, Alexandra Lencastre explicou: "Ele era aquele macho latino, as mulheres andavam todas atrás dele e eu ficava cheia de ciúmes. Era uma chata!".A atriz diz que na altura havia mulheres "mais bonitas, mais altas, mais interessantes" do que ela perto de Virgílio Castelo e isso incomodava-a verdadeiramente. "Faziam fila, como agora se faz para as farmácias", disse, divertida.A atriz recordou que aquele foi o seu primeiro casamento, aos 27 anos e que durou seis anos. Hoje em dia, as divergências entre os dois estão ultrapassadas e, além de amigos, já trabalharam juntos em projetos de ficção. "Eu adoro o Virgílio e, graças a Deus, conseguimos ficar amigos", deixou claro.Alexandra Lencastre foi também surpreendida pelo pai, Jacinto Pedrosa, que lhe escreveu uma carta, lembrando que não queria que tivesse seguido a carreira de atriz, ainda assim, deixou-lhe rasgados elogios. No final, a atriz não conteve as lágrimas e pediu desculpa."Peço desculpa, pai e mãe. Nunca percebi que o vosso apoio e a vossa partilha fosse assim tão funda e peço desculpa porque pensava que vocês não ligavam muito. Amo-vos".