Elegância de Kate Middleton elogiada Duques de Cambridge terminam visita oficial nas Bahamas.

01:30

Vânia Nunes

Após a passagem pela Jamaica, os duques de Cambridge chegarem às Bahamas. Na viagem de avião, Kate Middleton trocou o vestido verde, de mangas curtas e decote redondo, por outro azul turquesa, tamanho ‘midi’, que combinou com uns sapatos de salto alto. Os críticos de moda elogiaram, mais uma vez, a elegância e delicadeza da mulher do filho mais velho da princesa Diana.



Este é o último destino dos duques na digressão que estão a fazer pelas Caraíbas, a propósito do Jubileu de Platina da rainha Isabel II. No dia 29 têm um novo compromisso oficial, desta vez no Reino Unido: a cerimónia religiosa em homenagem ao duque de Edimburgo, na Abadia de Westminster.

