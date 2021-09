Elegância domina Emmy Awards dedicados à televisão

As estrelas maiores da televisão reuniram-se na noite do passado domingo, em Los Angeles, para a 73ª gala dos Emmy Awards. Como manda a tradição, e depois de no ano passado a cerimónia ter sido toda em formato virtual por causa da pandemia, a passadeira vermelha que antecedeu a entrega dos prémios, ficou marcada por elegância, glamour e alguma ousadia. Entre os looks, sobressaíram alguns vestidos fluorescentes e outros brilhantes, contrastando com escolhas mais sóbrias.









Noite de glória para série ‘The Crown’ Aos 51 anos, Catherine Zeta-Jones foi uma das estrelas da noite, com um modelo caicai e uma abertura lateral saliente, um clássico, mas com sensualidade à mistura. Vanessa Lachey usou um corte semelhante, mas em tons de azul e com brilho. Rita Wilson, por seu lado, elegeu uma fato em preto integral. A mesma cor escolheu Kate Winslet. Taraji P. Henson foi mais arrojada e desfilou num vestido decotado com transparências de Elie Saab. Kaley Cuoco foi dos nomes que captou mais atenções entre os críticos de moda com um vestido néon.