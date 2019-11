Elegância e estilo em cerimónia dos American Music Awards

A noite dos American Music Awards, que decorreu no domingo, 24, em Los Angeles, Califórnia, fica para a história por vários motivos. Os holofotes concentraram-se logo na passadeira vermelha com a chegada de vários nomes importantes da indústria.Selena Gomez deu nas vistas ao usar um modelo mais justo, que deixou a zona do peito em evidência.O par romântico Shawn Mendes e Camila Cabello também reuniu consenso. O cantor luso-canadiano provocou o delírio das fãs ao surgir com o peito à mostra. A festa seguiu noite dentro com várias atuações. Taylor Swift subiu ao palco e deixou todos boquiabertos.A artista venceu cinco galardões e destronou o número de prémios conquistados por Michael Jackson ao longo da carreira nesta cerimónia - 24 troféus.Selena Gomez voltou a captar atenções em palco, mas pelos piores motivos. Interpretou ‘Lose You To Love Me’ e ‘Look At Her Now’, mas os fãs ficaram desiludidos.Muitos chegaram a sugerir que a atuação "deveria ter sido em playback".