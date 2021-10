Elegância e sensualidade no regresso à 'passadeira' Muitas figuras públicas marcaram presença no Coliseu de Lisboa.

Elegância e sensualidade no regresso à 'passadeira'

Carolina Marques Dias

Glamour e sensualidade foram as palavras de ordem no regresso à passadeira vermelha (ainda que improvisada dentro de portas), depois de a última edição ter sido cancelada devido à pandemia. O Coliseu dos Recreios, em Lisboa, voltou a ser palco, no passado domingo, dos Globos de Ouro, da SIC, que reconheceram as personalidades que mais se destacaram em Portugal, nos últimos dois anos, em diversas categorias. E, claro está, as atrizes voltaram a estar em destaque com os seus vestidos...



Sara Matos, que foi mãe pela primeira vez a 15 de setembro, marcou presença no evento para entregar um prémio e mostrou que já recuperou a silhueta. Isabela Valadeiro, Cláudia Vieira, Mariana Monteiro, Carolina Loureiro, Júlia Palha, Soraia Chaves, Luciana Abreu e Filipa Nascimento foram outras das famosas que, com as criações mais diversas, se destacaram pela sensualidade.

