Elemento do Trio Odemira já apareceu

O Trio Odemira foi o convidado especial do 'A Tarde é Sua', de terça-feira, e começou a conversa com Fátima Lopes a fazer um apelo, uma vez que não sabia onde se encontrava um dos seus elementos, Júlio Costa, de 82 anos.Carlos Costa, o irmão, contou que falou com Júlio de manhã e que estava tudo bem. "Ainda hoje falámos e ele disse que ia ao café", contou a Fátima Lopes.Durante a conversa, o irmão mais velho contou que Júlio trocou de número de telemóvel e que ainda não tinham trocado contactos, pelo que não tem como ligar para saber o seu paradeiro.Ao lado de Mingo Rangel, o terceiro elemento do grupo, Carlos Costa disse que pretendiam contactar as autoridades se Júlio não aparecer e pediu ajuda para encontrar o irmão.Pouco depois, ainda decorria o programa, Fátima Lopes anunciou que Júlio já se encontrava em casa.