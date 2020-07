Elena de Borbón: Aborto, drogas e loucura! Passado da infanta revelado

Airmã mais velha do rei de Espanha sempre levou uma vida discreta, mas isso não a impediu de sofrer as consequências dos vários escândalos que envolvem a família real.De acordo com Pilar Eyre, escritora e autora do blogue ‘Lecturas’, a duquesa de Lugo, de 56 anos, esconde um passado marcado por drogas, problemas psicológicos e um aborto., escreve Eyre, acrescentando que a relação de Elena com a coroa é conturbada desde que nasceu.O próprio pai, o rei Juan Carlos I, afastou-a depois de lançar dúvidas sobre as suas capacidades mentais, dizendo que ela não estava, diz a blogger, adiantando que estas sessões permaneceram confidenciais. Sabe-se, porém, que o monarca decidiu mudar a lei para que a primogénita nunca subisse ao trono, deixando assim o caminho livre para o filho, Felipe.Elena também nunca encontrou a felicidade na vida sentimental.Apaixonou-se perdidamente por Luis Astolfi, que a trocou por outra, e acabou por casar com Jaime de Marichalar, em 1995, mas a relação entre os dois sempre foi conturbada. O casal teve dois filhos - Felipe e Victoria - e Eyre revela agora que a duquesa sofreu um aborto quando esperava o terceiro filho, o que deteriorou ainda mais o casamento, que terminou em 2010., afirma a escritora. Na altura, a revista ‘Época’ fez saber que este comportamento podia estar relacionado com o consumo de cocaína.