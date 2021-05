Elenco de 'Patrões Fora' presta homenagem a Maria João Abreu no último episódio com a atriz

Ontem gravamos mais um episódio, sentimos muito a sua falta.

O fio não foi cortado. Estás apenas do outro lado do caminho".





José Raposo, recorde-se, também integra o elenco, mas ainda não retomou as gravações da série. Muito abalado com a partida da ex-companheira, o ator encontra-se a tentar ganhar forças para regressar ao trabalho.

As últimas imagens de Maria João Abreu na sitcom 'Patrões Fora', da SIC, foram emitidas na noite do último sábado e deixaram o elenco de lágrimas nos olhos.Nas redes sociais, foram vários os atores que assinalaram a despedida da atriz com mensagens emotivas.Também Noémia Costa fez questão de assinalar o momento, recordando o dia em que soube que iria trabalhar com Maria João neste projeto.