Ellen DeGeneres quebra silêncio sobre abuso sexual

Ellen DeGeneres já tinha revelado que foi abusada pelo padrasto aos 15 anos, mas agora contou a história ao pormenor. A apresentadora foi uma das convidadas da segunda temporada de 'O Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman', da Netflix, e relembrou o que sofreu às mãos de um ex-marido da mãe, Betty.Quando a mãe de Ellen foi diagnosticada com cancro na mama, teve de ser internada para retirar tumor e o padrasto aproveitou a fragilidade da jovem para abusá-la., contou., recordou Ellen, que é casada com a atriz Portia de Rossi desde 2008.Numa das vezes, a apresentadora teve de fugir. "Ele tentou derrubar a porta, eu fugi pela janela e saí a correr porque sabia que iam acontecer mais coisas... eu não queria contar à minha mãe porque queria protegê-la e isso ia acabar com a felicidade dela".Ellen revela que decidiu, finalmente, contar o que lhe aconteceu para alertar outras raparigas.A apresentadora escondeu da mãe os abusos e quando lhe contou, ela não acreditou. "Eu devia ter-me protegido a mim mesma e não lhe contei durante vários anos. Quando lhe contei, ela não acreditou em mim e continuou com ele por mais 18 anos. Ela acabou tudo porque ele mudou a sua versão da história várias vezes".O episódio completo fica disponível, na Netflix, a 31 de maio.