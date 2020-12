Ellen Degeneres infetada com Covid-19: “Estou a sentir-me bem”

11 dez 2020 • 10:52

Ellen DeGeneres, de 62 anos testou positivo à Covid-19. Foi a própria que deu a novidade aos seguidores, nas redes sociais, esta quinta-feira.

"Olá a todos. Gostaria de vos dizer que testei positivo à Covid-19. Felizmente, estou-me a sentir bem", começou por dizer.

A comunicadora revelou ainda que avisou as pessoas com quem teve contacto: "Toda a gente que esteve comigo foi avisada, e estou a seguir as recomendações das autoridades de saúde. Vejo-vos novamente nas festas de final de ano. Mantenham-se saudáveis e seguros".

Recorde-se que as gravações do programa de Ellen Degeneres foram canceladas devido à pandemia de Covid-19, tendo sido retomadas a partir de sua casa no mês de abril. Perante a polémica, a comunicadora regressou ao estúdio do programa e usou o monólogo de abertura da 18º temporada do ‘The Ellen Degeneres Show’ para comentar as críticas que caíram sobre ela nos últimos meses, emitindo um pedido de desculpa.