Ellen DeGeneres prepara-se para abandonar a televisão após polémicas

O ‘The Ellen Show’ pode ter entrado na sua reta final.De acordo com o ‘National Enquirer’, Ellen DeGeneres não está a pensar renovar o seu contrato com a NBC, que termina em 2022, o que pode ditar o fim do programa, agora suspenso devido à pandemia.A perda de audiências e as polémicas de bastidores são alguns dos motivos porque a apresentadora, de 62 anos, quer deixar a televisão e dedicar-se a outros projetos., diz uma fonte próxima da artista à publicação.No início da semana soube-se que o talk show de DeGeneres está a ser alvo de uma investigação interna após vários ex-funcionários terem denunciado o ambiente tóxico que se vive nos bastidores.Atitudes racistas, discriminatórias e até intimidatórias da apresentadora norte-americana e de vários dos responsáveis do programa perante os trabalhadores, são algumas das acusações.A investigação será conduzida pelo departamento de recursos humanos da WarnerMedia em conjunto com elementos de uma auditora externa, que pretendem ouvir os testemunhos de todos os profissionais que passaram pela produção do formato, vencedor de seis Emmy.Em 2019, a revista ‘Life & Style’ disse que Ellen DeGeneres estava a ponderar deixar a TV para constituir família com a mulher, a atriz Portia de Rossi, de 47. "Ela está finalmente convencida em abandonar Hollywood. Há muitos anos que a Portia lhe pede para deixar o programa e parece que, desta vez, ela escutou-a", disse outra fonte próxima da comediante à revista, acrescentando que o objetivo das duas seria ter filhos.DeGeneres é atualmente uma das figuras da televisão norte-americana mais bem pagas, faturando cerca de 72 milhões de euros por ano (6 milhões por mês). Contudo, dinheiro é coisa que não falta à artista. "Ela tem mais dinheiro do que alguma vez conseguirá gastar, pelo que irá focar-se em projetos que lhe dão prazer, como a remodelação de casas, uma das suas grandes paixões".